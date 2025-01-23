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Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Siverek'teki trafik kazasında 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:15
Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, Siverek-Hilvan kara yolunun 7. kilometresinde gerçekleşti.

Olay, M.Z.G. (56) yönetimindeki 27 FZ 448 plakalı otomobilin, A.K. (34) kontrolündeki 63 N 4901 plakalı araçla çarpışmasıyla başladı. Çarpışmanın etkisiyle yaralılar arasında 5 çocuk bulunuyor.

Kazada yaralananlar arasında sürücü A.K. ile birlikte M.K. (36), B.K. (12), M.K. (8), E.K. (4), A.K. (2) ve bebek B.İ.K. yer alıyor. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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