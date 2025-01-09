Şanlıurfa'da İkna Çalışmalarıyla 1 Kadın Terörist Teslim Oldu

Şanlıurfa'da güvenlik kuvvetlerinin ikna çalışmaları sonucu bir kadın terörist teslim oldu. Son bir ayda toplam 5 terörist teslim alındı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:00
Şanlıurfa'da İkna Çalışmalarıyla 1 Kadın Terörist Teslim Oldu

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi bir kadın terörist, güvenlik güçlerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sayesinde teslim oldu. Alınan bilgilere göre, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'deki kontrol kaybı, terör örgütü içerisindeki çözülme sürecini hızlandırdı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği çalışmalarda, 10 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılarak Irak'ın kuzeyine götürülen ve Gara, Hakurk, Haftanin ile Sincar bölgelerinde uzun süre faaliyet gösteren kadın teröristin, son yıllarda Suriye'de bulunduğu ve ağır silah ile el yapımı patlayıcı eğitimi aldığı belirlendi.

Güvenlik güçleri, bu kadın teröristi teslim olması için ikna etmeyi başardı ve terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın ikna çalışmaları sonucunda son bir ay içerisinde teslim olan terörist sayısı 5'e yükseldi.

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları...

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

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