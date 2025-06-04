Şanlıurfa'da İstinat Duvarı Çöktü: 4 İşçi Yaralandı

İstinat Duvarı Çökmesi Ciddi Yaralanmalara Yol Açtı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi, Kesmetaş Mahallesi'nde gerçekleşen üzücü bir olayda, istinat duvarı çöktü ve bu nedenle 4 işçi yaralandı.

Olay, M.Ç. adına kayıtlı ruhsatsız bir evin çevre duvarı yapımı sırasında meydana geldi. Duvar, yan tarafta yer alan inşaat alanında çalışan işçilerin üzerine devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçileri kurtarmak için hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yaralı İşçilerin Durumu

Kurtarılan işçiler; Hasan Lababıdiy, Ahmed Elnasif, Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş olarak belirlendi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, Kolbüken ve Kuş'un sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer, güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda çalışmalar yapacaklarını duyurdular.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.