Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonu: 84 Paket Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Haliliye'de Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın durdurduğu araçta 84 paket gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:58
Operasyon Detayları

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda önemli bir yakalama yapıldı.

Haliliye ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 84 paket gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonu yürüten birim ise Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri oldu.

Olayla ilgili olarak, araçtaki şüpheli şahıs gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

