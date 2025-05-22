Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 19 Bin Paket Sıgara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonu, toplam 19 bin 800 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirilmesi ile sonuçlandı. Olayla ilgili olarak 1 zanlı da tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, gümrük kaçağı ürünleriyle mücadele amacıyla belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucunda, büyük miktarda sahte sigara bulunarak el konuldu.

Ele geçirilen sigaraların ardından, gözaltına alınan 1 zanlı emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan zanlının kaçakçılık faaliyetleriyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da 19 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.