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Şanlıurfa'da Kavga Ayırmaya Çalışan Polis Memuru Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavgayı ayıran polis memuru, bacağından bıçakla yaralandı ve 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 20:47
Şanlıurfa'da Kavga Ayırmaya Çalışan Polis Memuru Yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen olayda, kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru bacağından yaralandı. Olay, Şirinkuyu Mahallesi'nde iki grup arasında patlak veren tartışmayla başladı ve kısa sürede bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Çevre sakinlerinin police ihbarda bulunması üzerine, olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, kavgayı sonlandırmak için müdahalede bulunmaya çalıştı. Ancak bu esnada, polis memuru M.R.Y., bıçakla yaralandı. Yaralı memur, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgada, 2 otomobilin de zarar gördüğü öğrenilirken, olayla bağlantılı olarak 6 kişi gözaltına alındı. Polis, mahallede güvenlik önlemlerini artırdı ve olayın daha fazla büyümesini engellemeye çalıştı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla bacağından...

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla bacağından yaralandı, olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla bacağından...

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla bacağından yaralandı, olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

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