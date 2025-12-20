Şanlıurfa'da Kışta Çocuklarda Grip Artışı: Uzmanlardan Hijyen ve Beslenme Uyarısı

Şanlıurfa'da kışla birlikte çocuklarda grip, nezle ve bronşit vakalarında artış

Kış aylarının başlamasıyla Şanlıurfa'da özellikle çocuklarda grip, nezle ve bronşit vakalarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Uzmanlar, soğuk hava koşulları ve kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesinin, çocuklarda enfeksiyon riskini yükselttiğini belirtiyor.

Uzman uyarıları ve korunma önerileri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Aydın Bozkaya, kışın çocukların bağışıklık sisteminin zayıfladığına dikkat çekti. Bozkaya, D vitamini takviyesi, C vitamini ve taze sebze ile meyve tüketiminin artırılmasını önerdi.

Dr. Bozkaya, bağışıklığı düşen çocukların enfeksiyonlara daha hızlı yakalandığını belirterek, düzenli uyku, bol sıvı tüketimi, dengeli beslenme ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çocuklarda ateş, öksürük ve halsizlik gibi belirtiler görüldüğünde ise zaman kaybedilmeden en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği hatırlatıldı.

ŞANLIURFA’DA ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANIYOR