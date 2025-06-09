DOLAR
39,26 -0,2%
EURO
44,89 -0,17%
ALTIN
4.204,25 -0,19%
BITCOIN
4.328.453,57 -1,43%

Şanlıurfa'da Kuyumcu Soygunu Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kuyumcuya gerçekleştirilen silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlılar kaçarken ateş etti.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 13:01
Şanlıurfa'da Kuyumcu Soygunu Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa'da Kuyumcuya Soygun Girişimi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Dikili Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen silahlı soygun girişimi, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ellerinde pompalı tüfek bulunan 3 zanlı, kuyumcuya girerek soygun yapma girişiminde bulundular. Ancak, altın çalamadan olay yerinden kaçmaya çalışırken, bir zanlının ateş açması sonucu iş yerinin camı kırıldı.

Olayın hemen ardından, polis ekipleri söz konusu bölgeye intikal etti ve olay yerine yakın bir noktada bir pompalı tüfek ele geçirdi. Zanlıların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Soygun Girişimi Güvenlik Kamerasında

Güvenlik kamerası görüntülerinde, üç zanlının kuyumcu dükkanına girmesi ve yaklaşık 15 saniye içinde koşarak bölgeden kaçması gözlemleniyor. Bu esnada bir zanlının kuyumcu dükkanına ateş açması da kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kuyumcuda hırsızlık girişiminde bulunan 3 zanlı, güvenlik...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kuyumcuda hırsızlık girişiminde bulunan 3 zanlı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Zanlıların kaçarken ateş açması sonucu iş yerinin camı kırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kuyumcuda hırsızlık girişiminde bulunan 3 zanlı, güvenlik...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kuyumcuda hırsızlık girişiminde bulunan 3 zanlı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Zanlıların kaçarken ateş açması sonucu iş yerinin camı kırıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TDV, Togo'da Kurban Eti Dağıtımında 21 Bin Aileye Destek Oldu
2
Tunus'tan Gazze'ye Mağrip Direniş Konvoyu Yola Çıktı
3
Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
4
Ordu'da İntihar İddiasında Kayınvalide Tutuklandı
5
İngiltere Büyükelçisi Morris, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı Ziyaret Etti
6
Özgür Özel'den İlhan Cihaner'e Taziye Ziyareti
7
Iğdır'da Öğrenciler Ermeni Katliamını Unutmadı

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi

Temmuz'da Benzin, Sigara ve Alkol Fiyatlarına Yüzde 13 Zam Geliyor!

Vakıf Katılım'dan Şok Bayram İkramiyesi: Maaşların Yarısı Kadar!

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri