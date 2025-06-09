Şanlıurfa'da Kuyumcu Soygunu Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa'da Kuyumcuya Soygun Girişimi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Dikili Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen silahlı soygun girişimi, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ellerinde pompalı tüfek bulunan 3 zanlı, kuyumcuya girerek soygun yapma girişiminde bulundular. Ancak, altın çalamadan olay yerinden kaçmaya çalışırken, bir zanlının ateş açması sonucu iş yerinin camı kırıldı.

Olayın hemen ardından, polis ekipleri söz konusu bölgeye intikal etti ve olay yerine yakın bir noktada bir pompalı tüfek ele geçirdi. Zanlıların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Soygun Girişimi Güvenlik Kamerasında

Güvenlik kamerası görüntülerinde, üç zanlının kuyumcu dükkanına girmesi ve yaklaşık 15 saniye içinde koşarak bölgeden kaçması gözlemleniyor. Bu esnada bir zanlının kuyumcu dükkanına ateş açması da kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kuyumcuda hırsızlık girişiminde bulunan 3 zanlı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Zanlıların kaçarken ateş açması sonucu iş yerinin camı kırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kuyumcuda hırsızlık girişiminde bulunan 3 zanlı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Zanlıların kaçarken ateş açması sonucu iş yerinin camı kırıldı.