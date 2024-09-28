DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.241.656,78 0,34%

Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir motosiklet kazası meydana geldi. 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 20:49
Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Feci Motosiklet Kazası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 19 yaşındaki genç sürücü motosikletinin kontrolünü kaybederek şarampole devrildi.

Kaza Anının Detayları

Olay, kırsal Gürakar Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Mehmet Eyüp Kaya adlı sürücünün idaresindeki plakasız motosiklet, belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Acil Müdahale ve Hastane Süreci

Kaza sonrası ağır yaralanan genç sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm çabalara rağmen Kaya hastanede kurtarılamadı.

İLGİLİ HABERLER

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Biden'dan İsrail'e Destek: Nasrallah'ın Ölümü ve Orta Doğu Stratejisi
2
Savaş Muhabirlerine Özel 'Suda Hayatta Kalma' Eğitimi Verildi
3
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama
4
ABD'li Yetkililerin Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümüne Verdiği Tepkiler
5
Lübnanlı Siyasi Liderler Nasrallah'ın Ölümüne Tepki Gösterdi
6
Manisa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Paris'te İsrail'in Gazze ve Lübnan Saldırılarına Protesto

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek