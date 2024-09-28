Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Feci Motosiklet Kazası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 19 yaşındaki genç sürücü motosikletinin kontrolünü kaybederek şarampole devrildi.

Kaza Anının Detayları

Olay, kırsal Gürakar Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Mehmet Eyüp Kaya adlı sürücünün idaresindeki plakasız motosiklet, belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Acil Müdahale ve Hastane Süreci

Kaza sonrası ağır yaralanan genç sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm çabalara rağmen Kaya hastanede kurtarılamadı.