Şanlıurfa'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Çizgili Sırtlan Ölü Bulundu

Şanlıurfa'da Çizgili Sırtlan Üzüntüyle karşılandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlan, Yeşilözen Mahallesi yakınlarında yolda ölü bulundu.

Vatandaşlar, yolda hareketsiz olarak yatan vahşi hayvanı fark ettiklerinde durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede hayvanın cansız olduğunu tespit etti.

Bölge ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirlenen çizgili sırtlanı, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim etti. İlk incelemelere göre, sırtlana bir otomobilin çarptığı düşünülüyor.

Bu üzücü olay, doğada yaşayan türlerin korunması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolde hayvanın öldüğünü belirledi. Sırtlana bir otomobilin çarptığı tahmin ediliyor.