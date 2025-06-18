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Şanlıurfa'da Nohut Hasadı, İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, nohut hasadı yaparak ihtiyaç sahiplerine dağıtım gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 11:18
Şanlıurfa'da Nohut Hasadı, İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak

Şanlıurfa'da Nohut Hasadı İhtiyaç Sahiplerine Ulaşacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale ve Eyyübiye ilçelerinde ekilerek hasat edilen nohutları, şehirdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 90 dönümlük alanda gerçekleştirilen nohut üretimi başarılı bir şekilde tamamlandı.

Nohutların Dağıtımı Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Halil Hatipoğlu, ekimlerinin ardından hasat işlemlerini tamamladıklarını duyurarak, ilerleyen dönemde tarımsal kapasiteyi artırma hedefinde olduklarını belirtti. Bu proje, hem yerel üretimi desteklemek hem de ihtiyacı olanlara yardım eli uzatmak amacı taşımaktadır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince ekilerek hasat edilen nohut, ihtiyaç sahiplerine...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince ekilerek hasat edilen nohut, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince ekilerek hasat edilen nohut, ihtiyaç sahiplerine...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince ekilerek hasat edilen nohut, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

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