Şanlıurfa'da otel önüne silahlı saldırı: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa Eyyübiye'de 26 Ağustos'ta Sarayönü Caddesi'ndeki otele düzenlenen silahlı saldırıda gözaltına alınan 8 zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:53
Eyyübiye'deki otel önünde rastgele ateş açıldı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir otele düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Olay, 26 Ağustos Salı günü Sarayönü Caddesi üzerindeki otelin önünde yaşandı.

Yetkililer, olay yerinde iki araçla gelen kişilerin otele doğru rastgele ateş açtıktan sonra uzaklaştığını bildirdi. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı, ancak otelde hasar oluştuğu kaydedildi.

Olayın ardından yürütülen operasyonlarda emniyet ekipleri ilk etapta 7 kişiyi gözaltına aldı; soruşturmanın ilerleyen aşamalarında 1 şüpheli daha yakalandı. Toplam 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Soruşturma ve delil çalışmaları sürüyor; yetkililer olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

