Şanlıurfa'da Otobüs ve Otomobilin Çarpışması: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı

Şanlıurfa'da, bir otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu toplamda 7 kişi yaralandı. Olay, 80. kilometrede meydana geldi.

Kaza Detayları

Kaza, Erdal K. yönetimindeki 50 AAL 533 plakalı otobüs ile Hasan C. tarafından kullanılan 31 AIK 651 plakalı otomobilin çarpışması neticesinde gerçekleşti. Çarpışmanın ardından, kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda, otomobil sürücüsü ile birlikte 6 yolcu yaralanarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik Önlemleri

Olayla ilgili yerel güvenlik güçleri inceleme başlatırken, sürücülerin dikkati ve trafik güvenliği konusunda uyarılar yapıldı.