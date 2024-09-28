DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.244.730,76 0,21%

Şanlıurfa'da Otobüs ve Otomobilin Çarpışması: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 22:06
Şanlıurfa'da Otobüs ve Otomobilin Çarpışması: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı

Şanlıurfa'da, bir otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu toplamda 7 kişi yaralandı. Olay, 80. kilometrede meydana geldi.

Kaza Detayları

Kaza, Erdal K. yönetimindeki 50 AAL 533 plakalı otobüs ile Hasan C. tarafından kullanılan 31 AIK 651 plakalı otomobilin çarpışması neticesinde gerçekleşti. Çarpışmanın ardından, kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda, otomobil sürücüsü ile birlikte 6 yolcu yaralanarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik Önlemleri

Olayla ilgili yerel güvenlik güçleri inceleme başlatırken, sürücülerin dikkati ve trafik güvenliği konusunda uyarılar yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Tır Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
2
Aydın'da Cip ve Tır Çarpıştı: 3 Yaralı
3
Lübnan Başbakanı Mikati'den Ulusal Sorumluluk Çağrısı
4
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Serhat Akın'a yöneleyen silahlı saldırıya ilişkin açıklama
5
Singapur Dışişleri Bakanı: Gazze'de Derhal Ateşkes Çağrısı
6
Edirne Milletvekili Ediz Ün'den CHP'ye İstifa
7
Şanlıurfa'da Otobüs ve Otomobilin Çarpışması: 7 Yaralı

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek