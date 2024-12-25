Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da meydana gelen üzücü bir kaza, bir vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Karaköprü ilçesindeki GAP Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Toprak, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi ile fark edildi. Yaralı olarak yerden kaldırılan Toprak’ın durumunu değerlendiren sağlık ekipleri, ne yazık ki genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından polis ekipleri, otomobiliyle olay yerinden kaçan sürücüyü tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın ardından, bölgedeki güvenlik kameraları incelenerek, sürücünün kimliği hakkında bilgi edinilmesi hedefleniyor.

Bu talihsiz olay, Şanlıurfa'da trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.