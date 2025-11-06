Şanlıurfa'da Ruhsatsız İşyerine Jandarma Operasyonu: 4 Gözaltı

Birecik'te gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçuna yönelik olarak Birecik ilçesinde çalışma başlattı. Çalışma kapsamında işletme ruhsatı bulunmayan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında iş yerinde yapılan aramalar sonucunda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 30 adet fişek, 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 52 adet gümrük kaçağı kulaklık, 44 adet gümrük kaçağı şarj aleti ve adaptör, 29 bin adet gümrük kaçağı pamuklu filtreli ağızlık, 550 adet gümrük kaçağı sigara, 20 adet gümrük kaçağı puro, 28 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 14 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 16 adet gümrük kaçağı elektronik sigara kiti, 23 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 96 şişe gümrük kaçağı nargile likiti, 80 adet gümrük kaçağı bitkisel sıvı aroma, 22 adet gebelik testi kiti, 28 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

