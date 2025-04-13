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Şanlıurfa'da Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarpması sonucu üniversite öğrencisi Sevda Özkaya hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 14:35
Şanlıurfa'da Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi

Şanlıurfa'da Trajik Kaza

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken bir otomobilin çarpması sonucu üniversite öğrencisi Sevda Özkaya (27) hayatını kaybetti. Olay, Gülveren Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi olan Özkaya, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradıktan sonra Şanlıurfa-Mardin kara yolunu geçmeye çalıştı. Bu esnada, K.A. yönetimindeki 06 BR 6210 plakalı otomobilin çarpmasıyla feci bir kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri ağır yaralanan Özkaya'yı hastaneye kaldırdı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Aileden Yürek Burkan Açıklamalar

Özkaya'nın annesi Emine Özkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Benim ciğerim yandı. Kızımın sadece bir sınavı kalmıştı," diyerek acısını dile getirdi. Özkaya, sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istemiş ve bu tarz olayların tekrar yaşanmaması için çağrıda bulundu.

Baba Cemil Özkaya ise sahipsiz köpekler yüzünden birçok kişinin yaralandığını ve can kaybı yaşandığını belirterek, bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Arkadaşının Olay Anını Anlattı

Özkaya'nın arkadaşı Berfin Reyhan Kırmızıgül de otobüsten indikten sonra köpeklerin saldırısına uğradıklarını belirtti. Kırmızıgül, "Biz başka tarafa koştuk, o yola çıktı. Tekrar yanımıza gelmeye çalıştığında da araç çarptı," dedi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sevda Özkaya'nın kazadan önceki anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Özkaya'nın arkadaşlarıyla birlikte otobüsten inişi ve olay sonrası çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

Özkaya'nın cenazesinin, Şırnak'ın Silopi ilçesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi...

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Özkaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi...

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Özkaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

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