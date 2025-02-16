Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilde Dört Yaralı

Şanlıurfa'da Kaza: 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay, S.A. (51) idaresindeki 35 BNM 89 plakalı otomobilin, Siverek-Hilvan kara yolunun 5'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu gerçekleşti.
Kazada Yaralananlar
Kazada yaralananların arasında sürücü S.A., A.B. (39), H.S. (19) ve İ.B. (6) yer alıyor. Olayın ardından, yaralılar ambulanslarla Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Kazanın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.