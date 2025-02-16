Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilde Dört Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobilde 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 23:05
Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilde Dört Yaralı

Şanlıurfa'da Kaza: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay, S.A. (51) idaresindeki 35 BNM 89 plakalı otomobilin, Siverek-Hilvan kara yolunun 5'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kazada Yaralananlar

Kazada yaralananların arasında sürücü S.A., A.B. (39), H.S. (19) ve İ.B. (6) yer alıyor. Olayın ardından, yaralılar ambulanslarla Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Kazanın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilde Dört Yaralı
3
Şanlıurfa'da Asansör Faciası: 5 Aile Üyesi Yaralandı
4
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tebriz'de Türkçe Şiir Okurken Uyarıldı
5
İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınlarında Bir Çocuk Yaralandı, 14 Filistinli Gözaltına Alındı
6
Antalya'da Eğlence Merkezlerine Kayıt Dışı Çalışan Denetimi
7
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Tekirdağ Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor