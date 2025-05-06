Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 16 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonu, 16 şüphelinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Operasyon, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından duyuruldu.

Eş Zamanlı Operasyon

Vali Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Viranşehir ilçesinde toplam 14 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildiğini belirtti. Yapılan aramalarda önemli miktarda silah ve mermi ele geçirildi.

Elde Edilen Silahlar

Operasyon sonucunda ele geçirilen malzemeler arasında 5 uzun namlulu piyade tüfeği, 13 tabanca, 5 av tüfeği, 35 şarjör ve 2 bin 590 mermi bulundu. Bu bulgular, bölgedeki silah kaçakçılığına karşı yürütülen savaşın ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

Jandarma Ekibine Teşekkür

Vali Şıldak, tüm bu suç unsurlarına karşı etkin bir mücadele yürüttükleri için jandarma ekiplerini tebrik etti. Bu operasyonun, bölgede güvenliğin sağlanmasına önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 5 uzun namlulu piyade tüfeği, 13 tabanca, 5 av tüfeği ile 35 şarjör ve 2 bin 590 mermi ele geçirildi.