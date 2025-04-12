Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen kapsamlı bir silah kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu operasyonun jandarma komutanlığı tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon Detayları

Vali Şıldak, Bozova, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde toplam 24 adrese yapılan baskınlarda önemli miktarda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Operasyon sonucunda:

10 uzun namlulu silah,

20 ruhsatsız tabanca,

13 ruhsatsız av tüfeği,

70 farklı silah şarjörü

2,671 mermi (farklı çap ve ebatlarda)

Ele geçirilen bu mühimmatın, düzenlenen operasyonun ciddiyetini gözler önüne serdiğini vurgulayan Şıldak, 22 zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Silah kaçakçılığına karşı yürütülen bu kadar etkili operasyonlar, güvenlik güçlerinin kararlılığı ve bölgede asayişin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 uzun namlulu silah, 20 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, farklı silahlara ait 70 şarjör ile farklı çap ve ebatlarda 2 bin 671 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 uzun namlulu silah, 20 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, farklı silahlara ait 70 şarjör ile farklı çap ve ebatlarda 2 bin 671 mermi ele geçirildi.