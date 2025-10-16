Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da 7 aylık takip sonrası düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda silah parçası, tabanca ve mermi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 16:26
Operasyonun ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen malzemeler

Adreslerde yapılan aramada, 771 silah parçası, 6 tabanca, 4 tüfek, 3 patlayıcı madde olduğu değerlendirilen obje, 11 namlu, çeşitli çaplarda 711 mermi ile silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

