Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok!

Şanlıurfa'nın Siverek, Birecik, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde düzenlenen operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında koordineli bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 4 tabanca, 8 şarjör ve 377 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında jandarma işlemleri devam ediyor. Silah kaçakçılığına karşı yürütülen bu mücadele, bölgedeki güvenliği sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şanlıurfa'nın Siverek, Birecik, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 4 tabanca, 8 şarjör ve 377 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek, Birecik, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 4 tabanca, 8 şarjör ve 377 mermi ele geçirildi.