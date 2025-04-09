Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'da Şok Edici Olay

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, bir sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Olay, sabah saatlerinde bölgedeki vatandaşların sulama kanalında ceset görmesiyle ortaya çıktı.

Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren vatandaşlar, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve ambulans ekipleri, kanaat gereği durumu hızla değerlendirdi.

Olay Yeri Güvenlik Ekipleri Tarafından İncelendi

Hızla olay yerine intikal eden Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri, bölgedeki sulama kanalında gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda cesedi sudan çıkardı. Çıkartılan cesedin kimlik tespitinin yapılabilmesi ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şanlıurfa'daki bu üzücü durum, yerel halkta büyük bir şaşkınlık ve endişeye sebep oldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.