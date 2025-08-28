DOLAR
Şanlıurfa'da Termometreler 49 Dereceyi Gösterdi: Vatandaşlar Serinleme Arıyor

Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üstündeki sıcaklık Atatürk Bulvarı'nda 49 dereceyi gösterdi; vatandaşlar Balıklıgöl ve parklarda serinlemeye çalıştı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:57
Şanlıurfa'da Termometreler 49 Dereceyi Gösterdi: Vatandaşlar Serinleme Arıyor

Şanlıurfa'da Termometreler 49 Dereceyi Gösterdi

Yoğun sıcaklar şehir yaşamını etkiledi

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Kent merkezinde ölçülen değerler yaşamı olumsuz etkiledi.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 49 dereceyi gösterirken, kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile çevredeki parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlenirken, dışarıda bulunanlar gölgelik alanlara yöneldi ve cadde trafiğinde de azalma olduğu belirtildi.

Uzun süre dışarıda kalmak zorunda olan vatandaşlar ve özellikle çocuklar ile yaşlılar için yetkililerce alınacak önlemler ile dikkatli olunması önem taşıyor.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

