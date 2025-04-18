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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 14:55
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Korkunç Trafik Kazası

Şanlıurfa'da meydana gelen trajik bir trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay, kırsal Yardımcı Mahallesi yolunda gerçekleşti.

Çarpışma Detayları

Halil Acar yönetimindeki 25 DF 691 plakalı otomobil, Hasan Aslan'ın kullandığı 34 LG 5767 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Acar'ın otomobili takla attı.

Hayatını Kaybedenler

Kazanın ardından olay yerinde Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan yaşamını yitirdi. İki yaralı ise Abdülaziz Aslan ve İbrahim Acar, bölgeye sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedenleri ve sorumluları hakkında detaylı bir inceleme yapılması bekleniyor.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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