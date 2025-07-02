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Şanlıurfa'da Trajedi: Otomobil Yayaya Çarptı, Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 10:00
Şanlıurfa'da Trajedi: Otomobil Yayaya Çarptı, Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Feci Kaza

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, otomobilin çarptığı bir yaya hayatını kaybetti. A.K. yönetimindeki 31 AKR 287 plakalı otomobil, Sultan Abdulhamit Han Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Deniz'e (38) çarptı.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Deniz'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze Adli Tıp Kurumu'na Kaldırıldı

Deniz'in cenazesi, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü A.K. ise, olayın şekildeki sorumluluğu nedeniyle polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu üzücü olay, bölgede trafik güvenliği konusundaki endişeleri gündeme getirdi. Olayın detayları ve soruşturma süreci devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

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