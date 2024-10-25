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Şanlıurfa'da Yangından Kurtulan Çocuklar

Yangında mahsur kalan iki çocuk, vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Olay Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 19:13
Şanlıurfa'da Yangından Kurtulan Çocuklar

Şanlıurfa’da Yangında Mahsur Kalan İki Çocuk Kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir evde meydana gelen yangında mahsur kalan iki çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

Yangının Sebebi Belirsiz

Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayıldığını gören vatandaşlar durumu derhal itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Battaniyeye Atlayarak Kurtuldular

Alevlerin ve yoğun dumanın kapladığı dairede mahsur kalan iki çocuk, evin balkonundan aşağıda bekleyen vatandaşların açmış olduğu battaniyeye atlayarak kurtuldular. Bu dramatic anlar, çevredeki biri tarafından kaydedildi.

Yaralı Çocuklar Hastaneye Sevk Edildi

Yangın sonrası yaralanan çocuklar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ancak evde ciddi hasar meydana geldi.

Olay, hızlı müdahaleyle felaketin boyutunu azaltmış oldu.

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