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Şanlıurfa'da Yeğenini Kurtaran Amca Boğularak Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde amca, yeğenini kurtarmak için girdiği suyun dibinde boğuldu.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 17:12
Şanlıurfa'da Yeğenini Kurtaran Amca Boğularak Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesinde Trajik Olay

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, yeğenini kurtarmaya çalışan bir amca, Atatürk Barajı Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Kasımkuyu Mahallesi'nde ailesiyle birlikte piknik yapan 10 yaşındaki Mesut Can Polat, suya düşen topunu almak üzere suya girdi. Durumu fark eden amca Naif Polat (30), hemen suya atlayarak yeğenini kurtarmaya çalıştı. Ancak, amca gözden kayboldu.

Kurtarma Çalışmaları

Olayın haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Bozova Bot Komutanlığı, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Dalgıç polislerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Naif Polat'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze İşlemleri

Sudan çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile, bu trajik olayla derin bir acı yaşadı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne topu almak için giren yeğenini kurtarmaya...

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne topu almak için giren yeğenini kurtarmaya çalışan amca hayatını kaybetti. AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Dalgıç polisler cansız bedeni sudan çıkardı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne topu almak için giren yeğenini kurtarmaya...

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne topu almak için giren yeğenini kurtarmaya çalışan amca hayatını kaybetti. AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Dalgıç polisler cansız bedeni sudan çıkardı.

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