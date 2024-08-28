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Şanlıurfa'da Yenilik: Mor, Mavi ve Siyah Buğday Çeşitleri Geliştirildi

Şanlıurfa'da GAPTAEM mühendisleri, 20 yıllık emekle mor, mavi ve siyah buğday çeşitleri geliştirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:47
Şanlıurfa'da Yenilik: Mor, Mavi ve Siyah Buğday Çeşitleri Geliştirildi

Yeni Renkli Buğday Çeşitleri

Şanlıurfa, Türkiye'nin tahıl üretiminde öne çıkan şehirlerinden biri olarak, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) bünyesinde yapılan 20 yıllık araştırmalar sonucunda dünyada ilk kez mavi, mor ve siyah buğday çeşitleri geliştirilmiştir.

Uzun Süreli Çalışmaların Sonucu

GAPTAEM mühendisleri, gıda üreticilerinin talepleri doğrultusunda buğdayın hem yabani hem de modern çeşitlerinin melezlenmesi ile yeni renkli buğday türlerini üretmeyi başarmıştır. Bu buğdayların sağlık ve beslenme açısından yaptığı analizlerle tescillenmesinin ardından gıda sektöründe kullanılacağı belirtilmektedir.

GAPTAEM Müdürü Çetiner'in Açıklamaları

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, tohum ıslahı çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Sanayi talepleri doğrultusunda renkli buğday üzerine hedefler koyduk. Bu çalışmalar 1995 yılına kadar uzanmaktadır," dedi.

Elde Edilen Renklerin Önemi

Çetiner, özellikle özellikle çocuklara hitap edecek renkli makarnalar için buğdayların kullanılacağını vurguladı ve "Renkli buğdaylar, normal buğdaydan kalite olarak bir fark arzetmemektedir," dedi. Ayrıca, bu tür buğdayların vitamin ve sağlık faydaları da araştırılıyor.

Beslenme Değerleri Üzerine Çalışmalar

Yüksek ziraat mühendisi Ali İlkhan, bu süreç zarfında 80 farklı buğday çeşidi adayı geliştirdiklerini belirtti. İlhan, "Hedefimiz sağlıklı besinler sunmaktır. Önümüzdeki yıl bu renkli buğdayların sanayi açısından değerlendirmesi yapılacak," diye ekledi.

Şanlıurfa'da yapılan bu çalışmalar, hem gıda çeşitliliğini artıracak hem de sağlıklı beslenme konusunda önemli katkılar sağlayacaktır.

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu...

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri, katkı maddesi kullanılmadan ekmek, makarna, kek, bisküvi ve diğer gıdalara renk verecek mor, mavi ve siyah buğday çeşitleri geliştirdi. Uzmanlar, yaklaşık 20 yıllık emeğin ardından buğdayın yabani türleri ile modern çeşitlerinin melezlenmesi sonucu mor, siyah ve mavi buğday üretmeyi başardı.

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu...

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri, katkı maddesi kullanılmadan ekmek, makarna, kek, bisküvi ve diğer gıdalara renk verecek mor, mavi ve siyah buğday çeşitleri geliştirdi. Uzmanlar, yaklaşık 20 yıllık emeğin ardından buğdayın yabani türleri ile modern çeşitlerinin melezlenmesi sonucu mor, siyah ve mavi buğday üretmeyi başardı.

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu...

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri, katkı maddesi kullanılmadan ekmek, makarna, kek, bisküvi ve diğer gıdalara renk verecek mor, mavi ve siyah buğday çeşitleri geliştirdi. Uzmanlar, yaklaşık 20 yıllık emeğin ardından buğdayın yabani türleri ile modern çeşitlerinin melezlenmesi sonucu mor, siyah ve mavi buğday üretmeyi başardı.

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu...

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri, katkı maddesi kullanılmadan ekmek, makarna, kek, bisküvi ve diğer gıdalara renk verecek mor, mavi ve siyah buğday çeşitleri geliştirdi. Uzmanlar, yaklaşık 20 yıllık emeğin ardından buğdayın yabani türleri ile modern çeşitlerinin melezlenmesi sonucu mor, siyah ve mavi buğday üretmeyi başardı.

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu...

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri, katkı maddesi kullanılmadan ekmek, makarna, kek, bisküvi ve diğer gıdalara renk verecek mor, mavi ve siyah buğday çeşitleri geliştirdi. Uzmanlar, yaklaşık 20 yıllık emeğin ardından buğdayın yabani türleri ile modern çeşitlerinin melezlenmesi sonucu mor, siyah ve mavi buğday üretmeyi başardı.

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu...

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri, katkı maddesi kullanılmadan ekmek, makarna, kek, bisküvi ve diğer gıdalara renk verecek mor, mavi ve siyah buğday çeşitleri geliştirdi. Uzmanlar, yaklaşık 20 yıllık emeğin ardından buğdayın yabani türleri ile modern çeşitlerinin melezlenmesi sonucu mor, siyah ve mavi buğday üretmeyi başardı.

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu...

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri, katkı maddesi kullanılmadan ekmek, makarna, kek, bisküvi ve diğer gıdalara renk verecek mor, mavi ve siyah buğday çeşitleri geliştirdi. Uzmanlar, yaklaşık 20 yıllık emeğin ardından buğdayın yabani türleri ile modern çeşitlerinin melezlenmesi sonucu mor, siyah ve mavi buğday üretmeyi başardı.

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu...

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri, katkı maddesi kullanılmadan ekmek, makarna, kek, bisküvi ve diğer gıdalara renk verecek mor, mavi ve siyah buğday çeşitleri geliştirdi. Uzmanlar, yaklaşık 20 yıllık emeğin ardından buğdayın yabani türleri ile modern çeşitlerinin melezlenmesi sonucu mor, siyah ve mavi buğday üretmeyi başardı.

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu...

Türkiye'de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri, katkı maddesi kullanılmadan ekmek, makarna, kek, bisküvi ve diğer gıdalara renk verecek mor, mavi ve siyah buğday çeşitleri geliştirdi. Uzmanlar, yaklaşık 20 yıllık emeğin ardından buğdayın yabani türleri ile modern çeşitlerinin melezlenmesi sonucu mor, siyah ve mavi buğday üretmeyi başardı.

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