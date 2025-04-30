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Şanlıurfa'da Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Bölge Finali Gerçekleşti

Yeşilay, gençliği bağımlılıklardan uzak tutmayı ve aileleri desteklemeyi hedefleyen bölge finalini Şanlıurfa'da düzenledi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 15:07
Şanlıurfa'da Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Bölge Finali Gerçekleşti

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Finali Şanlıurfa'da Yapıldı

Yeşilay, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, gençlerin bağımlılıklardan korunması amacıyla düzenlenen Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın finalini Şanlıurfa'da gerçekleştirdi. Turnuva, Karaköprü ilçesi Necmettin Cevheri Kültür Merkezi'nde, Kahramanmaraş, Batman ve Diyarbakır'dan dört okul takımının katılımıyla yapıldı.

Açılış ve Katılım

Turnuva, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, bu münazara yarışmasının öğrencilerin fikirleriyle geleceğe yön verdiklerinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Yeşilay'ın Bağımlılıkla Mücadele Vizyonu

Büke, konuşmasında, “Yeşilay olarak bizler bağımlılıkla mücadeleyi yalnızca sağlık meselesi olarak değil, aynı zamanda bir nesil ve gelecek meselesi olarak görüyoruz.” diyerek, bu mücadeleye vermiş oldukları önemi vurguladı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen bağımlılıkla mücadele seferberliğinin amacını, el birliğiyle bağımlılıkların karşısında güçlü bir duruş sergilemek olarak açıkladı.

Turnuvanın Amacı ve Gelecek

Yeşilay Bölge Koordinatörü Aziz Çiftçi, bu tür turnuvanın toplumda önleyici bilinç oluşturmayı amaçladığını belirterek, “Amacımız, gençlerimizi bağımlılık illetine bulaştırmamak için bilinçle hareket eden bir toplum inşa etmektir.” şeklinde konuştu.

Ödüller ve Katılımcılar

Ödüllerin dağıtıldığı bölge finalinde, Batman Anadolu Lisesi birinciliği elde etti. En iyi konuşmacı ödülüne ise Zeynep Yüce layık görüldü. Programa Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve öğrenciler katıldı.

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Güneydoğu Anadolu Bölgesi finali Şanlıurfa'da düzenlendi....

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Güneydoğu Anadolu Bölgesi finali Şanlıurfa'da düzenlendi. Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke (solda), programa katıldı.

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Güneydoğu Anadolu Bölgesi finali Şanlıurfa'da düzenlendi....

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Güneydoğu Anadolu Bölgesi finali Şanlıurfa'da düzenlendi. Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke (solda), programa katıldı.

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