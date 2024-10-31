Şanlıurfa'da Yıkım Esnasında Bina Çöktü

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Yıkım Olayı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar gören bir bina, kontrollü yıkım sürecinde çöktü.

Çökme Olayı ve Zarar Gören İş Makinesi

Eski Siverek Belediyesi binasının kontrollü yıkımı sırasında yaşanan çökme, iş makinesine molozların düşmesiyle sonuçlandı. Olayın ardından, operatörün herhangi bir yara almadığı belirtildi; ancak iş makinesi zarar gördü.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan bu depremler sonrası, hasar gören binaların yıkım çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binanın kontrollü yıkımı sırasında çökmesi sonucu iş makinesi zarar gördü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binanın kontrollü yıkımı sırasında çökmesi sonucu iş makinesi zarar gördü.