DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,31 -0,24%
ALTIN
3.022,94 1,55%
BITCOIN
2.424.031,31 2,62%

Şanlıurfa'da Yıkım Esnasında Bina Çöktü

Siverek'te yıkım sırasında çöken bina, iş makinesine zarar verdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:16
Şanlıurfa'da Yıkım Esnasında Bina Çöktü

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Yıkım Olayı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar gören bir bina, kontrollü yıkım sürecinde çöktü.

Çökme Olayı ve Zarar Gören İş Makinesi

Eski Siverek Belediyesi binasının kontrollü yıkımı sırasında yaşanan çökme, iş makinesine molozların düşmesiyle sonuçlandı. Olayın ardından, operatörün herhangi bir yara almadığı belirtildi; ancak iş makinesi zarar gördü.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan bu depremler sonrası, hasar gören binaların yıkım çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binanın kontrollü yıkımı sırasında çökmesi sonucu iş makinesi zarar gördü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binanın kontrollü yıkımı sırasında çökmesi sonucu iş makinesi zarar gördü.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Kargo Gemisinde Vincin Devrilmesi Sonucu Yaralanmalar
2
Brand Week İstanbul 2023: Bir Tarihin Başlangıcı
3
Türkiye ve Senegal Arasında Beş Anlaşma İmzalandı
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bütçe Görüşmelerinde Önemli Açıklama
5
Konya'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
6
Fethiye'de Polise Saldıran Köpek Olayı Görüntülendi
7
İsrail'in Kuzeyinde Roket Saldırısı: 2 Ölü

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı