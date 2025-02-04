Şanlıurfa'da Yol Ortasında Yaşanan Trafik Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Feci Kaza!
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Halil K. idaresindeki 33 AYL 841 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 5'inci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Aydın'a çarptı.
Olayın Ayrıntıları
Olayın hemen ardından, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın'ın cenazesi, gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, otomobil sürücüsü Halil K. gözaltına alındı.
Kaza ile İlgili Soruşturma Başlatıldı
Olayla ilgili incelemeler devam ederken, vatandaşlar yetkililerden yola gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyor.