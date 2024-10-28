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Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazasında 7 Yaralı

Eyyübiye'deki zincirleme kaza sonucunda 7 kişi yaralandı, bölgeye acil hizmet ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 16:54
Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazasında 7 Yaralı

Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Akabe mevkisinde gerçekleşen zincirleme trafik kazası, 4 aracın karışması sonucunda meydana geldi.

Kazada Yaralananlar ve Müdahale

Olayda toplamda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkartılarak ambulanslarla hastanelere taşındı.

Ulaşımda Aksamalar

Kaza sebebiyle buluşma noktasındaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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