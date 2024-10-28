Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazasında 7 Yaralı

Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Akabe mevkisinde gerçekleşen zincirleme trafik kazası, 4 aracın karışması sonucunda meydana geldi.
Kazada Yaralananlar ve Müdahale
Olayda toplamda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkartılarak ambulanslarla hastanelere taşındı.
Ulaşımda Aksamalar
Kaza sebebiyle buluşma noktasındaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.