Şanlıurfa'daki 'Change' Araç Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa Merkezli Operasyonda Tutuklamalar
Şanlıurfa'da düzenlenen 'change' araç operasyonu kapsamında, 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından, adliyeye sevk edilen bu şahıslardan 5'i tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapma suçlamasıyla başlattıkları çalışmaları sonucunda, il genelinde Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 15 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmiştir. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda devam eden soruşturma ve operasyonların, benzer suçların önlenmesi amacıyla sürdürüleceği bildirildi.
Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.