Şanlıurfa'daki Trajik Kaza: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti, Anne Ağır Yaralı

Şanlıurfa'daki Kaza Detayları

Şanlıurfa'da meydana gelen bir trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı. Ceyhun Kafadenk'in kullandığı 31 APK 111 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 12. kilometresinde şarampole devrildi.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Kaza sonrası çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ceyhun Kafadenk ile 6 aylık bebeği Mehmet Akif yaşamlarını yitirirken, anne Fatma Kafadenk yaralandı.

Yaralı Anne Hastaneye Kaldırıldı

Fatma Kafadenk, Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan değerlendirmelere göre, Kafadenk'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu trajik olay, aile ve yerel halk arasında derin bir üzüntü yarattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.