Şanlıurfa Eyyübiye’de Halı Yıkama Atölyesinde Yangın

Şanlıurfa Eyyübiye Evren Sanayi Sitesi'ndeki halı yıkama atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; can kaybı yok, atölyede büyük maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:48
Olayın Detayları

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, Evren Sanayi Sitesi içinde faaliyet gösteren bir halı yıkama atölyesinde yangın çıktı. Yangın, atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede büyüyerek tüm atölyeyi sardı.

Müdahale ve Hasar

Yangını fark eden atölye çalışanları durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yoğun çaba ile yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve yangını tamamen söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, atölyede büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Yetkililer, olayla ilgili araştırmanın devam ettiğini açıkladı.

