Şanlıurfa Eyyübiye'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Aşağı Hamedan Mahallesi'nde hayvan otlatma tartışması silahlı kavgaya döndü; Mahmut Eyser (28) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 22:50
Olayın Özeti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Aşağı Hamedan Mahallesi civarında, iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Detaylar

Tartışmanın, tarafların hayvan otlatma meselesi nedeniyle başladığı belirtildi. Kavgada Mahmut Eyser (28) ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen Mahmut Eyser kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma

Jandarma ekiplerinin, kavgaya karışanların tespiti ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

