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Şanlıurfa Hastanesinde Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı Olayı Anlattı

Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan Başhekim Yardımcısı İsmail Aydoğdu, saldırı anını ve yaşananları anlattı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 11:21
Şanlıurfa Hastanesinde Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı Olayı Anlattı

Şanlıurfa Hastanesinde Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı Olayı Anlattı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde görevdeyken bıçaklı saldırıya uğrayan Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İsmail Aydoğdu, olayın ardından yaşadıklarını paylaştı. Aydoğdu, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını dileyerek, "Çok şükür şu anda daha iyiyim. Allah bir daha göstermesin," ifadesini kullandı.

Olay Anında Neler Yaşandı?

Aydoğdu, olay günü hastalarını kontrol ettiğini belirterek, "Olaydan haberim yoktu, bir anda sesler duydum ve acil servise yöneldim. Yerde kanlar vardı. Tam polisle göz göze geldiğim anda birisinin benim bıçakladığını hissettim. Beni kimin bıçakladığını bile görmedim," şeklinde konuştu.

Hayati Tehlike

Saldırının kendisini nasıl etkilediğini anlatan Aydoğdu, "Bir santim daha aşağıya olsaydı, atardamar, şah damar dediğimiz yere denk gelebilirdi. O anın şokunu hala atlatamadım," dedi. Ayrıca, olay sırasında yaralanan güvenlik görevlisi Harun Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu aktardı.

Saldırgan Gözaltında

Olayın faali İ.H.K'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Aydoğdu, bu tür olayların yaşanmamasını ve bir daha başlarına gelmemesini temenni ettiklerini ifade etti.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı...

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı...

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

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