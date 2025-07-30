Şanlıurfa Merkezli DEAŞ Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa merkezli gerçekleştirilen iki ildeki operasyonda, DEAŞ terör örgütüne mali destek sağlayan 8 şüpheli yakalandı. Operasyon, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayata geçirildi.

4 Temmuz'da düzenlenen operasyon sonrasında, terör örgütüne 28 milyon lira para topladığı tespit edilen bir zanlının tutuklanması üzerine soruşturma genişletildi. Ekipler, örgüte mali destek sağlamakla suçlanan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve geçmişte terör örgütü içerisinde silahlı şekilde faaliyette bulunmuş olan şüphelilerin tespit edilmesi için hızlı bir çalışma başlattı.

Şanlıurfa ve Batman illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca, iki zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Şanlıurfa merkezli iki ilde, terör örgütü DEAŞ'a mali destek sağlayanlara ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürütenlere yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa merkezli iki ilde, terör örgütü DEAŞ'a mali destek sağlayanlara ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürütenlere yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.