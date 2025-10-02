Şanlıurfa Viranşehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobil çarpıştı; 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:59
Kaza ve müdahale

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, Yenişehir Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Emre Can Hasanoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

