Şanlıurfa Viranşehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kaza ve müdahale

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, Yenişehir Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Emre Can Hasanoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.