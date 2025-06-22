Şanlıurfa'ya 'Şanlı' Ünvanı Verilişinin 41. Yıl Dönümü Kutlandı

Şanlıurfa'nın 41. Yılı Kutlandı

TBMM tarafından Urfa'ya "Şanlı" unvanı verilmesinin 41. yıl dönümü törenle kutlandı.

Şanlıurfa Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda, Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan anıta çelenk sundu.

Saygı atışı sonrası yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, katılımcılar şehit kabirlerine karanfil bırakarak anmayı tamamladı.

Kentimize 'Şanlı' Unvanı

Urfa milletvekili Osman Doğan ve 17 arkadaşı, Kurtuluş Savaşı'nda sergilenen kahramanlıklar nedeniyle Urfa'nın adının "Şanlıurfa" olarak değiştirilmesi için kanun teklifini TBMM'ye sundular.

Bu teklif, 12 Haziran 1984'te kabul edilerek, ilin adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesine dair 3020 sayılı kanun, 22 Haziran 1984 tarihli 18439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği destansı mücadeleyle büyük kahramanlık gösteren kente, 7 Nisan 2016'da TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle İstiklal Madalyası verilmiştir.

TBMM tarafından Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilmesinin 41. yıl dönümü törenle kutlandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, (ortada) törene katıldı.

TBMM tarafından Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilmesinin 41. yıl dönümü törenle kutlandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, (ortada) törene katıldı.