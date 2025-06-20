Şanlıurfalı Kardeşlerden Gazze'ye Anlamlı Bağış

Şanlıurfalı Kardeşlerden Anlamlı Bir Bağış

Şanlıurfa'da, iyi bir örnek sergileyen İbrahim Halil (7), Ümmü Gülsüm (9) ve Meryem Devecioğlu (12) kardeşler, bayramda biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'ye bağışlamak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesine teslim etti.

Bayram Harçlıkları Gazze İçin

Devecioğlu kardeşler, bayram süresince büyük bir özveriyle biriktirdikleri toplam 2100 lirayı, babaları Abdulkadir Devecioğlu ile birlikte İHH'ya ulaştırdı. Kardeşlerin bu anlamlı adımı, yardımlaşmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı'ndan Teşekkür

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi Başkanı Behçet Atila, çocukların sergilediği bu nazik davranışın çok değerli olduğunu belirterek, aileyi ve kardeşleri tebrik etti. "Bu davranış, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın duyarlılığına güzel bir örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da İbrahim Halil (solda), Ümmü Gülsüm (sağda) ve Meryem Devecioğlu (ortada) kardeşler, bayramda biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'ye bağışlanmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesine teslim etti.

Şanlıurfa'da İbrahim Halil (solda), Ümmü Gülsüm (sağda) ve Meryem Devecioğlu (ortada) kardeşler, bayramda biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'ye bağışlanmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesine teslim etti.