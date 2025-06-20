DOLAR
39,68 0,13%
EURO
45,68 0,76%
ALTIN
4.293,58 -0,19%
BITCOIN
4.171.839,55 -0,88%

Şanlıurfalı Kardeşlerden Gazze'ye Anlamlı Bağış

Şanlıurfa'da üç kardeş, bayram harçlıklarını Gazze'ye bağışlamak üzere İHH'ya teslim etti.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 16:37
Şanlıurfalı Kardeşlerden Gazze'ye Anlamlı Bağış

Şanlıurfalı Kardeşlerden Anlamlı Bir Bağış

Şanlıurfa'da, iyi bir örnek sergileyen İbrahim Halil (7), Ümmü Gülsüm (9) ve Meryem Devecioğlu (12) kardeşler, bayramda biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'ye bağışlamak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesine teslim etti.

Bayram Harçlıkları Gazze İçin

Devecioğlu kardeşler, bayram süresince büyük bir özveriyle biriktirdikleri toplam 2100 lirayı, babaları Abdulkadir Devecioğlu ile birlikte İHH'ya ulaştırdı. Kardeşlerin bu anlamlı adımı, yardımlaşmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı'ndan Teşekkür

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi Başkanı Behçet Atila, çocukların sergilediği bu nazik davranışın çok değerli olduğunu belirterek, aileyi ve kardeşleri tebrik etti. "Bu davranış, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın duyarlılığına güzel bir örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da İbrahim Halil (solda), Ümmü Gülsüm (sağda) ve Meryem Devecioğlu (ortada) kardeşler...

Şanlıurfa'da İbrahim Halil (solda), Ümmü Gülsüm (sağda) ve Meryem Devecioğlu (ortada) kardeşler, bayramda biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'ye bağışlanmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesine teslim etti.

Şanlıurfa'da İbrahim Halil (solda), Ümmü Gülsüm (sağda) ve Meryem Devecioğlu (ortada) kardeşler...

Şanlıurfa'da İbrahim Halil (solda), Ümmü Gülsüm (sağda) ve Meryem Devecioğlu (ortada) kardeşler, bayramda biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'ye bağışlanmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesine teslim etti.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Ziyaretlerinde Güzelyurt'u Keşfetti
3
2025 MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı
4
Lübnan'da Hizbullah Destekçileri İran'a Destek Gösterisi Düzenledi
5
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Çocukların Eğitimi Üzerine Hutbe Verdi
6
Köyceğiz Gölü’nde Beyaz Nilüfer Çiçeği: Doktora Tezi Konusu Oldu
7
Sivas'ta Tırın Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı, Biri Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!