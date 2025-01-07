Santa Maria Kilisesi'ndeki Saldırı Davasında Savunmalar Alındı

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi Saldırısı Davası Devam Ediyor

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin, aralarında saldırganların da bulunduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi. Dava, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Cezaevi karşısındaki salonda gerçekleştirildi. Duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ile 3 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Soltamatov'un İddiaları

Duruşmada, tercüman eşliğinde savunma yapan tutuklu sanık Vıskhan Soltamatov, saldırı anında evinde olmadığını ve eşinin gözaltına alındığını ileri sürdü. Soltamatov, istihbarat yetkililerinin eşinin bırakılması karşılığında işbirliği teklifinde bulunduğunu iddia ederek, "Görüşmemizde 'İstediğimiz bilgileri verirsen eşinizi bırakırız.' dediler. Türkiye kanunlarında böyle bir şey olmadığını söylediğimde ise 'Kanunları biz koyarız.' dediler," şeklinde konuştu.

Sanık, beşinci buluşmasında kendisine kelepçe takıldığını ve başına torba geçirildiğini öne sürerek, "Bana 'Senin terörist olduğunu biliyoruz.' diyerek tüm suçlamaları üzerime yıktılar. İşkence yaptılar," dedi. Ayrıca, mahkeme başkanının kendisinde ele geçirilen mektubu sorması üzerine, "İşkence eden insanlar her türlü mektup yazabilirler," diyerek mektupla ilgisinin olmadığını savundu.

Abdullo Abosov'un Savunması

Tutuksuz sanıklardan Abdullo Abosov, 2021 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye yasal yollarla geldiğini ve diş hekimi olduğunu anlattı. Gözaltındayken kendisine gösterilen resmin kaportacı olduğuna dair ifadesini tekrarladı. Ayrıca, dosyada bulunan silahla çekilen fotoğrafının 2. Dünya Savaşı'na ilişkin bir müze ziyareti sırasında çekildiğini savunarak, DEAŞ'la hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etti.

Gün boyunca süren duruşmada, sanıklar haklarındaki suçlamaları reddetti. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarın saat 10.00'a ertelendi.

İddianameden Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan 'maktul', Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai ve diğer 11 kişi ise 'müşteki' olarak yer alıyor. Saldırıyı gerçekleştiren tutuklu sanıklar hakkında, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak, tasarlayarak kasten öldürme gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.