Santa Maria Kilisesi'ne saldıran zanlıların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Santa Maria Kilisesi'nde ayin esnasında silahlı saldırı düzenleyen 2 zanlı, araçla Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'ne kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Kübra Sokak'ta bulunan evlerine operasyon yaptı. Operasyonda, Tacikistan ve Rusya vatandaşı olan A.K. ve D.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin zanlıların evine yaptığı operasyon güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin eve girerek şüphelileri gözaltına aldığı görülüyor.