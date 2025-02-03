Santorini Adası'nda Aktif 30 Kilometrelik Fay Hattı Endişe Yarattı

Santorini Adası'nda Fay Hattı Aktifleşti

Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin artmasıyla birlikte, Santorini Adası'nda 30 kilometrelik bir fay hattının aktif hale geldiği bildirildi.

Deprem Uzmanlarından Açıklama

Deprem uzmanı Gerasimos Papadopulos ve Selanik Aristoteles Üniversitesi sismoloji profesörü Manolis Skordilis, yaptıkları açıklamada bu sismik hareketlerin tektonik kökenli olduğunu belirttiler. 24 Ocak tarihinden bu yana süregelen sismik hareketliliğin, 1 Şubat sabahı itibarıyla artış gösterdiği ifade edildi.

Sismik Hareketlerin Detayları

Papadopulos, "Şu ana kadar sistemimiz 400’den fazla deprem kaydetti ve analiz etti. Ancak daha küçük ölçekli çok sayıda depremi analiz edemiyoruz," dedi. Ayrıca, deniz altında gerçekleşen depremlerin büyük çaplı yıkıcı etki göstermesi olasılığının düşük olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: "Depremlerin ciddi hasara yol açabilmesi için çok daha büyük şiddete ulaşması gerekir."

Volkanik Aktivite ile İlgili Endişeler

Papadopulos, Santorini Volkanı'nın etkilenme ihtimali hakkında ise şu an bu tür bir hareketliliği tetikleyecek jeofizik koşulların oluşmadığını belirtti.

Profesör Skordilis'in Uyarısı

Profesör Skordilis, Santorini açıklarındaki sismik hareketliliğin endişe verici olduğuna dikkat çekti. 20 kilometreden uzun fay hattının aktif hale geldiğini vurgulayan Skordilis, "Bu fay hattı 1956 yılında 7,3 büyüklüğünde bir deprem üretti." dedi.

Gelecekteki Riskler

Skordilis, daha büyük bir depremin olasılığının "kesinlikle göz ardı edilemeyeceğini" ancak bu ihtimalin tamamen dışlanamayacağını da sözlerine ekledi.