DOLAR
35,99 -0,38%
EURO
36,98 0,69%
ALTIN
3.242,89 -0,54%
BITCOIN
3.421.319,53 2,84%

Santorini Adası'nda Aktif 30 Kilometrelik Fay Hattı Endişe Yarattı

Ege’deki artan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini Adası’ndaki 30 kilometrelik fay hattı aktif hale geldi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:45
Santorini Adası'nda Aktif 30 Kilometrelik Fay Hattı Endişe Yarattı

Santorini Adası'nda Fay Hattı Aktifleşti

Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin artmasıyla birlikte, Santorini Adası'nda 30 kilometrelik bir fay hattının aktif hale geldiği bildirildi.

Deprem Uzmanlarından Açıklama

Deprem uzmanı Gerasimos Papadopulos ve Selanik Aristoteles Üniversitesi sismoloji profesörü Manolis Skordilis, yaptıkları açıklamada bu sismik hareketlerin tektonik kökenli olduğunu belirttiler. 24 Ocak tarihinden bu yana süregelen sismik hareketliliğin, 1 Şubat sabahı itibarıyla artış gösterdiği ifade edildi.

Sismik Hareketlerin Detayları

Papadopulos, "Şu ana kadar sistemimiz 400’den fazla deprem kaydetti ve analiz etti. Ancak daha küçük ölçekli çok sayıda depremi analiz edemiyoruz," dedi. Ayrıca, deniz altında gerçekleşen depremlerin büyük çaplı yıkıcı etki göstermesi olasılığının düşük olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: "Depremlerin ciddi hasara yol açabilmesi için çok daha büyük şiddete ulaşması gerekir."

Volkanik Aktivite ile İlgili Endişeler

Papadopulos, Santorini Volkanı'nın etkilenme ihtimali hakkında ise şu an bu tür bir hareketliliği tetikleyecek jeofizik koşulların oluşmadığını belirtti.

Profesör Skordilis'in Uyarısı

Profesör Skordilis, Santorini açıklarındaki sismik hareketliliğin endişe verici olduğuna dikkat çekti. 20 kilometreden uzun fay hattının aktif hale geldiğini vurgulayan Skordilis, "Bu fay hattı 1956 yılında 7,3 büyüklüğünde bir deprem üretti." dedi.

Gelecekteki Riskler

Skordilis, daha büyük bir depremin olasılığının "kesinlikle göz ardı edilemeyeceğini" ancak bu ihtimalin tamamen dışlanamayacağını da sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'deki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Almanya Başbakanı Scholz'dan ABD'nin Gümrük Vergilerine Sert Tepki
3
Küçükali: Deprem Seferberlik Mevzuatı İle Bütçe Oluşturulacak
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 14 Günlük Kuşatmayı Sürdürüyor
5
Palandöken Kayak Merkezi'nde Kasksız Kayak ve Çığ Bölgesi İhlalleri Cezalandırıldı
6
Macron ve Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu'da Barış Görüşmelerini Değerlendirdi
7
BM Afganistan Misyonu'na Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!