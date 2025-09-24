Sapanca'da öğretmeni darbeden veli ve arkadaşı gözaltında

Sapanca Anadolu Lisesi'nde öğretmen Y.Y.Y'ye yönelik saldırıda veli M.A. ile arkadaşı İ.K. gözaltına alındı; öğretmen hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:54
Sapanca'da öğretmeni darbeden veli ve arkadaşı gözaltında

Sapanca'da öğretmeni darbeden veli ve arkadaşı gözaltına alındı

Sapanca Anadolu Lisesi'ndeki saldırı ve adli süreç

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sapanca Anadolu Lisesi nde görevli öğretmen Y.Y.Y'ye yönelik bir saldırı gerçekleşti.

Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen öğrenci velisi M.A. ile arkadaşı İ.K. hakkında idari ve adli işlem başlatıldığı, şüphelilerin kolluk kuvvetlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Öğretmenimize yapılan bu saldırıyı kınıyor ve konunun yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan öğretmen Y.Y.Y'nin ilk olarak Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldığı, ardından burnunda kırık şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

