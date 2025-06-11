Sapanca Gölü Kaçak Yapılardan Arındırılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıları kaldıracak önemli bir projeyi duyurdu. Bakan Kurum, bu proje ile gölün nefes alacağını belirterek, "Koruma ve ihya projemizle gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız," ifadelerinde bulundu.

Proje Detayları

Bakanlığın yaptığı açıklamalara göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirilecek bu düzenleme, Sapanca Gölü kıyısındaki yapısal ihlallere son verecek. Proje kapsamında, 98 kaçağı iskele kaldırılacak ve göl çevresinin doğal yapısı yeniden kazandırılacak.

Yürüyüş ve Bisiklet Yolları

İki etap halinde planlanan düzenlemeyle toplam 25 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu vatandaşların hizmetine sunulacak. Bakan Kurum, "Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı doğayla buluşturacağız" diyerek projeye vurgu yaptı.

Ekolojik Denge ve Projenin Önemi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Proje Geliştirme Şube Müdürü Gökhan Pehlivan, projenin temel amacının Sapanca Gölü'nün ekolojisini korumak ve içme suyu havzasına zarar vermeden sürdürebilmek olduğunu belirtti. Pehlivan, Bakanlık desteğiyle kamusal alandaki kaçak yapıların önüne geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılmasıyla göl çevresini rahatlatacak yeni projenin görüntülerini paylaşıp, "Sapanca Gölü'müz nefes alacak. Koruma ve ihya projemizle gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılmasıyla göl çevresini rahatlatacak yeni projenin görüntülerini paylaşıp, "Sapanca Gölü'müz nefes alacak. Koruma ve ihya projemizle gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız." ifadesini kullandı.