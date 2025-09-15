Sapanca Gölü'nde 2 Ton Atık Toplandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'nün suyun çekildiği kıyı kısımlarında ilk etap çevre temizliğini gerçekleştirdi.

Çalışma Detayları

Kuraklığın etkisiyle suyun çekildiği kıyılarda başlatılan ve etaplar halinde ilerleyecek temizlik çalışmasının ilk etabında 50 dönümlük alanda 2 ton atık toplandı. Çalışma, Arifiye ilçesi Gölbaşı mevkiinde 25 kişilik ekip tarafından yürütüldü.

Toplanan atıklar arasında plastik şişeler, cam kırıkları, yiyecek ambalajları, metal hurdalar, araba lastikleri ve koltuk gibi göl havzasında büyük tahribat yaratacak unsurlar yer aldı.

Uyarı ve Devam Eden Çalışmalar

Açıklamada, göl çevresinde piknik için yakılan ateşlerden kalan kül ve közlerin ekosisteme ciddi zarar verdiği vurgulandı. Ekipler temizlik sırasında gölün çekilen kısımlarında büyük miktarda mangal kömürü ve küle rastladı. Bu tür sorumsuzlukların gölün doğal yaşamını doğrudan tehdit ettiği, göl havzasında yakılan ateş ve atılan her çöpün gölde yaşayan onlarca canlının hayatını tehlikeye attığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, gölü besleyen dereler ve havza boyunca temizlik faaliyetlerinin sürdürüleceği, ilk etap çalışmalarının tamamlandığı ve havza genelinde çalışmaların titizlikle devam edeceği kaydedildi. Vatandaşlardan doğaya çöp bırakmamaları konusunda hassasiyet bekleniyor.