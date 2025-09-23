Şara ile Rubio New York'ta Görüştü: Yaptırımlar ve Bölgesel Güvenlik Masada

Görüşmenin kapsamı ve vurgulanan başlıklar

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, New York'ta bir araya geldi. Toplantı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, liderlerin 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için şehirde bulunmaları sırasında gerçekleştirildiği yönünde duyuruldu.

Açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması sürecinin, Suriye'nin istikrarlı ve egemen bir ülke haline gelmesi için bir fırsat olduğu vurgulandı.

Tarafların ele aldığı diğer konular arasında devam eden terörle mücadele çabaları, kayıp Amerikalıların bulunmasına yönelik çalışmalar ve bölgesel güvenlik yer aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İki taraf, devam eden terörle mücadele çabaları, kayıp Amerikalıların bulunması için yapılan çalışmalar ve daha fazla bölgesel güvenlik sağlanmasında İsrail-Suriye ilişkilerinin önemi hakkında görüş alışverişinde bulundu." ifadesine yer verildi.