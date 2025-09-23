Şara ile Rubio New York'ta Görüştü: Yaptırımlar ve Bölgesel Güvenlik Masada

Ahmed Şara ile Marco Rubio, New York'ta yaptırımların kaldırılması ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 00:47
Şara ile Rubio New York'ta Görüştü: Yaptırımlar ve Bölgesel Güvenlik Masada

Şara ile Rubio New York'ta Görüştü: Yaptırımlar ve Bölgesel Güvenlik Masada

Görüşmenin kapsamı ve vurgulanan başlıklar

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, New York'ta bir araya geldi. Toplantı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, liderlerin 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için şehirde bulunmaları sırasında gerçekleştirildiği yönünde duyuruldu.

Açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması sürecinin, Suriye'nin istikrarlı ve egemen bir ülke haline gelmesi için bir fırsat olduğu vurgulandı.

Tarafların ele aldığı diğer konular arasında devam eden terörle mücadele çabaları, kayıp Amerikalıların bulunmasına yönelik çalışmalar ve bölgesel güvenlik yer aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İki taraf, devam eden terörle mücadele çabaları, kayıp Amerikalıların bulunması için yapılan çalışmalar ve daha fazla bölgesel güvenlik sağlanmasında İsrail-Suriye ilişkilerinin önemi hakkında görüş alışverişinde bulundu." ifadesine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malta Resmen Filistin Devleti'ni Tanıdı — Başbakan Abela Açıkladı
2
Gebze'de Panelvan ile Hafif Ticari Çarpıştı — 11 Yaşındaki Damla Ş. Yaşamını Yitirdi
3
Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ile New York'ta Görüştü
4
Jimmy Kimmel'in Şovu Salı Günü Yeniden Yayında
5
Hakan Fidan, Penny Wong ile New York'ta Türkevi'nde Görüştü
6
Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Holokost vurgusu ve 'soykırım' suçlaması
7
İran Kızılayı'na Ait Sahra Hastanesi İsrail Tarafından Vuruldu

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta