Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: İBB Binasına Giriş Yapıldı

Saraçhane'de İBB binasına izinsiz gösteri yapan grup, camları kırarak içeri girdi. Protestolar büyüyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 02:24
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 03:00
Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: İBB Binasına Giriş Yapıldı

Saraçhane'de İzinsiz Gösteri Olayı

İstanbul'un Saraçhane bölgesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla izinsiz bir gösteri düzenlendi. Protestocular, belediye binasının giriş kısmındaki camlarını kırarak içeri girdi.

Gösterinin Nedeni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere toplamda 90 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmalar protesto etmek amacıyla, bir grup Saraçhane’de toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de belediye binası önünde açıklamalar yaptı.

Polis Müdahalesi ve Arbede

Gösteri sırasında, polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ancak, yüzlerini gizleyen bazı göstericilerin, polis ekiplerine havai fişek, taş ve pet şişe gibi materyaller atması üzerine arbede yaşandı. Polis, göstericilere müdahale ederek bölgeden ayrılmamaları durumunda biber gazı kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı.

İBB Binasına Giriş

Müdahaleden kaçmaya çalışan göstericiler, İBB binasına yöneldi. Güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan grup, kapının açılmaması üzerine camları kırarak içeri girdi. Şu anda, grubun belediye içerisinde bekleyişi sürüyor.

Saraçhane'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını...

Saraçhane'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek için izinsiz gösteri yapan grup, giriş bölümündeki camlarını kırdığı belediye binasına girdi.

Saraçhane'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını...

Saraçhane'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek için izinsiz gösteri yapan grup, giriş bölümündeki camlarını kırdığı belediye binasına girdi.

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