Saraçhane'deki İzinsiz Gösterilere Katılan ABD Vatandaşı Sınır Dışı Edildi

İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan ABD vatandaşı Michael Anthony Ganoe, sınır dışı edildi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:20
Saraçhane'deki İzinsiz Gösterilere Katılan ABD Vatandaşı Sınır Dışı Edildi

İstanbul'da İzinsiz Gösteri Sonrası Sınır Dışı İşlemleri

İstanbul'da gerçekleşen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına tepki olarak düzenlenen izinsiz gösterilerde bir kişiye sınır dışı işlemi uygulandı. ABD vatandaşı Michael Anthony Ganoe, protestolara katıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Protestolar ve Gözaltı İşlemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 51 diğer şüphelinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen izinsiz gösteride, emniyet ekipleri Ganoe'nin protestoya katıldığını tespit etti. Ganoe’nin Türkiye’ye 20 Mart tarihinde geldiği belirlendi. Önceden Romanya’daki gösterilere katıldığı ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile fotoğraflarının bulunduğu bilgisi dikkat çekti.

İfade ve Sınır Dışı İşlemi

Ganoe, emniyetteki ifadesinde "Serbest gazeteciyim. Yanımda kalan arkadaşımla Romanya'daki protestolarda tanıştım. Kazancımı, sosyal medyada yaptığım haberlerden elde ediyorum." şeklinde açıklamada bulundu. Ancak, halkı kin ve nefrete sürükleme suçundan dolayı hem Ganoe hem de yanındaki Romanya vatandaşı Daniel Aleksander Loktus sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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